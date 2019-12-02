За отказ от локализации данных россиян в РФ будут штрафовать

Персональные данные россиян будут храниться на территории России.

Информационные базы, содержащие персональные данные российских пользователей, будут локализованы на территории России. Закон обязывающий операторов хранить данные россиян в России подписал президент Владимир Путин. При этом, согласно новому документу, штрафы за нарушение данного предписания могут доходить до десятков миллионов рублей.

Так, должностные лица при первом нарушении закона заплатят от 100 до 200 тыс. рублей, а юридические лица - от 1 до 6 млн рублей. А вот за повторное нарушение штраф для должностных лиц будет составлять уже от 500 до 800 тыс. рублей, а штраф для юридических лиц может достигать 18 млн рублей, пишет РИА Новости.