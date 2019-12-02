ГИБДД стремится пересадить владельцев автомобилей на общественный транспорт

В России невозможно построить столько дорог, чтобы все владельцы автомобилей чувствовали себя комфортно при вождении.

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин рассказал о том, что ведомство горячо поддерживает идею о пересадке большинства владельцев автомобилей на общественный транспорт. По его словам, это поможет разгрузить российские дороги и убрать элемент представляющий наибольшую опасность для дорожного движения.

Понарьин заявил, что в России невозможно обеспечить строительство такого количества дорог, чтобы все "автомобилисты чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах". Но для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо организовать действительно комфортный и удобный общественный транспорт, пишет ТАСС.