В России запретили продавать гаджеты без российского софта

Российское программное обеспечение будет в обязательном порядке предустанавливаться на все гаджеты, продающиеся на российском рынке.

Теперь на все гаджеты, поступающие на российский рынок, необходимо будет предустанавливать российское программное обеспечение. Соответствующий закон утвердил президент России Владимир Путин. Новые правила продажи гаджетов вступят в силу начиная с 1 июля 2020 года.

Согласно новому документу перечень гаджетов, программного обеспечения и порядок его предустановки будет находиться в введении Правительства РФ, а ответственность за наличие российского софта на тех или иных гаджетах будет нести организация, реализующая их на российском рынке.

По мнению депутатов Госдумы Сергея Жигарева, Владимира Гутенева, Олега Николаева и Александра Ющенко, которые являются авторами нового закона, он поможет защитить российские компании от злоупотреблений крупных иностранных игроков рынка гаджетов и окажет российскому бизнесу существенную поддержку. Авторы предполагают, что российское ПО будет предустанавливаться на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", пишет РИА Новости.