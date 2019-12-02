Замглавы ФНПР оценил ужесточение санкций за невыплату зарплат

В ФНПР считают, что ужесточение санкций на невыплату заработных плат должно помочь решить проблему задержки зарплат

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков полагает, что ужесточение санкций по отношению к работодателям за невыплату заработных плат должно помочь навсегда решить 30-летнюю проблему задержки зарплат.

Ранее Минюст предложил ужесточить наказание в отношении работодателей за невыплату или длительную задержку заработных плат. В частности эта инициатива предполагает выписывание штрафа за каждого сотрудника отдельно, а не общей санкции в размере 30-50 тыс. рублей, пишет ТАСС.