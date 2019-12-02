Эрдоган отклонил закон о введении налога на проживание в отелях Турции

Тайип Эрдоган отклонил закон о введении 2% налога на проживание в турецких отелях, так как счел его неуместным

Лидер Турции Тайип Эрдоган отклонил принятый парламентарием страны закон, который предусматривает введение 2% налога на проживание в турецких отелях.

Ранее говорилось о том, что отдых в Турции может подорожать с 1 апреля 2020 года, потому что туристов обяжут платить налог на проживание в отелях страны.

В сообщении администрации турецкого лидера сказано, что Эрдоган отправил соответствующий закон обратно в парламентарий на доработку, так как счел его неуместным, пишет РИА Новости.