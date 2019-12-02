В Госдуме оценили запуск газа по "Силе Сибири"

Сергей Железняк считает, что запуск газопровода "Сила Сибири" создаст перспективы дальнейшего развития России и Китая в смежных отраслях экономики

Запуск российского газопровода "Сила Сибири" является исторически значимым событием для граждан России и Китая, так как создает перспективы дальнейшего развития двух стран в смежных отраслях экономики. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной думы по международным делам Сергея Железняка.

Политик добавил, что запуск газопровода повысит энергетическую безопасность РФ и КНР, а также увеличит инвестиционную привлекательность двух стран. Кроме того Железняк считает, что такое событие создаст новые рабочие места и улучшит уровень жизни людей. Он заключил, что конструктивное сотрудничество Москвы и Пекина является ответом на действия Вашингтона, которые направлены на недопушение укрепления новых мировых центров развития.