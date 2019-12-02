Зеленский заявил, что будет бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Зеленский уверен, результаты опросов о том, что большая часть жителей Донбасса хочет жить в России, не соответствуют действительности. По мнению украинского президента, есть люди, которые поддерживают Украину и хотят остаться в этой стране. Кроме того в ДНР и ЛНР есть жители, которые «потерялись»: помимо украинского паспорта они дополнительно получили российские, а также те, кто полностью поддерживает Россию. Зеленский подчеркнул, что будет бороться за возвращение тех, кто «сбился с пути», а те, кто считает себя русскими вольны сами делать выбор, где им жить, пишет RT.