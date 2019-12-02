Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Алексей Оржель заявил, что новые топ-менеджеры будут назначаться на конкурсной основе

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз». Отмечается, что новые топ-менеджеры будут назначаться на конкурсной основе. Об этом сообщает агентство «РБК Украина».

Также Оржель добавил, что к каждому из подобных компаний есть определенные вопросы, связанные со злоупотреблением и неэффективным использованием средств, но несмотря на это нынешние руководители предприятий могут принять участие в конкурсе на вакантные должности, пишет РБК.