Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ипотечных ставок в России до 7-8% в среднесрочной перспективе

В интервью телеканалу "Россия-1" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок по ипотеке в России до уровня в 7-8% годовых вполне возможно, если говорить о среднесрочной перспективе.

Ранее Банк России сообщал, в октябре средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию уменьшилась до 9,4% годовых. Регулятор добавил, что это минимальный показатель за прошедшие два года.

В ноябре Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке в стране до 7-8% годовых, однако в перспективе нескольких лет и при условии, что инфляционный уровень составит 4%, пишет РИА Новости.