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Китай ввел санкции против США

02.12.2019 13:14
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Китай ввел санкции против США

Данная мера послужила ответом на закон, который ранее Вашингтон принял по Гонконгу.

Китай принял решение о приостановке рассмотрения запросов со стороны США на пребывание в Гонконге военных кораблей и самолетов. Как передает Газета.ру, соответствующая информация поступила от представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Кроме этого, Пекин решил ввести ограничения против ряда нескольких неправительственных американских структур, в их числе – Human Rights Watch, NDI, а также Freedom House.

Как отмечается, данная мера послужила ответом на закон, который ранее Вашингтон принял по Гонконгу (Трамп подписал документ о защите прав человека и демократии, и о запрете поставок туда полицейской экипировки).

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