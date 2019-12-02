Россиян предупреждают об аномально теплой погоде в декабре

Согласно прогнозам, примерно на 40% российской территории в декабре прогнозируется температура выше нормы.

В декабре в некоторых регионах России будет наблюдаться аномально теплая погода, выпадение осадков будет происходить неравномерно. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. Согласно прогнозам, примерно на 40% российской территории в декабре прогнозируется температура выше нормы. Речь идет о Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, западе Центрального округа, Западной Сибири и западе средней Сибири.

Если говорить о конкретных городах, то как отметил представитель Гидрометцентра, теплые температуры придут в Санкт-Петербург, Тверь, Вологду, Псков, Москву, Казань, Самару, а также в Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Томск, Новосибирск и Барнаул. Тепло также прогнозируется на Таймыре и Ямале.