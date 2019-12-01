Лавров рассказал о возможности восстановления отношений с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что это не Россия сократила двусторонние отношения с Украиной. И первые шаги к их восстановлению должна сделать украинская сторона.

Министр иностранных дел России Серей Лавров подтвердил, что на полях саммита "нормандской четверки" в Париже состоится и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам Лаврова встреча не будет носить формальный характер. Тем не менее она важна для понимания того, как глава Украины видит выполнение минских соглашений. Глава МИД России подчеркнул, что после всех противоречивых сообщений, которые исходили от представителей офиса президента Украины, российская сторона хочет понять позицию Зеленского по этому вопросу.

Также Лавров прокомментировал восстановление отношений с Украиной. Политик подчеркнул, что это не Россия сократила взаимодействие между странами. Если украинская сторона заинтересована в восстановлении отношений, то Россия к этому полностью готова, пишет РИА Новости.