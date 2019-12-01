Россия победила алкоголизм

Французское издание Le Monde заявило, что в России удалось победить алкоголизм.

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), России удалось значительно снизить потребление алкогольной продукции в стране. Об этом сообщает французское издание Le Monde. Издание приводит данные ВОЗ о том, что к 2016 году употребление крепких алкогольных напитков в нашей стране сократилось на 43% по сравнению с показателями 13-летней давности, заявляя, что России удалось победить алкоголизм.

Отмечается, что этому способствовали запрет на рекламу алкогольных напитков, запрет их продажи в ночные часы и несовершеннолетним, и специальная ценовая политика государства. Также, снижению употребления алкоголя, по мнению авторов статьи, способствовал и тот факт, что президент России Владимир Путин пропагандирует отказ от алкоголя и здоровый образ жизни.

В своем докладе специалисты ВОЗ не только отмечают успехи России в борьбе со снижением употребления алкогольной продукции населением. Эксперты считают, что Россия могла бы поделиться своим успешным опытом с другими странами, пишет Российская газета.