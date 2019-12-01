Расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке

Еще несколько видов потребительских товаров, реализуемых на российском рынке, подлежат обязательной маркировки.

В России вводится обязательная маркировка на следующую группу товаров. Начиная с 1 декабря все производители духов и туалетной воды, фотокамер, шин и покрышек, а также постельного белья и некоторых видов одежды должны в обязательном порядке маркировать свою продукцию специальными штрих-кодами, с помощью которых покупатели могут узнать действительно ли они приобретают легальный продукт. Для проверки штрих-кодов потребители должны установить специальную программу для их считывания на свой смартфон, пишет Российская газета.