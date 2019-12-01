В список сильнодействующих веществ добавлены новые препараты

Три жизненно необходимых лекарственных препарата добавлены в список сильнодействующих веществ.

Начиная с 1 декабря в силу вступило подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановление, согласно которому вносятся изменения в список сильнодействующих веществ. Так, постановление вносит в список еще три медицинских препарата, в настоящее время реализуемых по одноразовым рецептам. Речь идет о таких лекарствах, как прегабалин, тапентадол и тропикамид. Данные препараты входят в перечень жизненно необходимых лекарственных средств, тем не менее их достаточно часто используют в качестве наркотических веществ.

Согласно новому постановлению, обращение вышеназванных препаратов на российском рынке попадает под действие статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, согласно которым их незаконное применение, включая изготовление, хранение, транспортировку, продажу и т.д. является уголовным преступлением, Наказание за него предусматривает лишение свободы сроком на 8 лет и штраф до 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости.