Кравчук посоветовал Зеленскому, как защищать Украину

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как президент Владимир Зеленский должен вести себя на саммите "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

Первый президент Украины Леонид Кравчук перед саммитом "нормандской четверки" дал интервью телеканалу "112", во время которого посоветовал Владимиру Зеленскому, как нужно себя вести с мировыми лидерами. По его словам президент Украины должен, прежде всего, защищать интересы своей страны для чего необходимо открыто и решительно заявить о них во время саммита.

Кравчук подчеркнул, что Владимир Зеленский должен заявить о величии народа Украины и настаивать на том, чтобы лидеры "нормандской четверки" придерживались интересов украинского народа. При этом бывший глава Украины отметил, что для этого необходимо иметь мужество, волю и смелость.

А еще напомнить о подписании Будапештского меморандума, в соответствии с которым Киев уничтожил свой ядерный потенциал в обмен на обещание защиты других участников соглашения, а именно России, Великобритании и США. Данные ядерные державы пообещали защищать интересы Киева, но в итоге, по мнению Кравчука, помогают только на словах, пишет РИА Новости.