МИД прокомментировал ситуацию с чешской делегацией в аэропорту Москвы

Проблемы с вылетом чешской делегации из Москвы в Казань возникли из-за административных проблем.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировал ситуацию с делегацией Чехии, которая не смогла вылететь из Москвы в Казань. По его словам, проблемы носят административно-технический характер и возникли из-за того, что бизнес-миссия Чехии нарушила требования таможенного законодательства ЕАЭС. Это подтвердил и министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек подчеркнув, что чешская сторона проведет необходимую работу с Россией для того, чтобы подобные ситуации не возникали в дальнейшем.

Глава чешской делегации в России министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан принял решение завершить поездку бизнес-миссии досрочно и вылететь в Казань, но 27 ноября чешский борт не смог вылететь из Москвы, так как российские пограничники около 10 часов не давали борту разрешение на вылет. После чего Томан принял решение возвращаться в Чехию, пишет ТАСС.