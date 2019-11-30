Россия впервые провела испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

В Арктике прошли первые испытания гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Стало известно о проведении первых испытаний гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Об этом сообщили два источника ТАСС, знакомые с ситуацией. Согласно полученной информации, испытания проходили на арктическом полигоне Пембой в середине ноября. Российский истребитель МиГ-31К успешно поразил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" наземную цель. При этом скорость ракеты, согласно информации одного из источников, достигала 10 Махов. Тем не менее, в настоящее время Министерство обороны России не подтвердило факт проведения испытаний.