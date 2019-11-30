Названа дата запуска "Турецкого потока"

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал официальную дату начала работы "Турецкого потока"

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал официальную дату начала эксплуатации российского газопровода "Турецкий поток". По его словам, торжественная церемония запуска трубопровода состоится в Стамбуле 8 января 2020 года. При этом ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин обязательно будет присутствовать на церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток" и вместе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом даст старт работе газопровода, пишет РИА Новости.