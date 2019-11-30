В Apple пересмотрят политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

В Apple не исключают вероятности того, что политика обозначения спорных территорий в сервисах компании будет пересмотрена

Сотрудники компании Apple планируют провести углубленный анализ того, как на ее картах и сервисах обозначаются спорные территории, после чего могут последовать определенные изменения в политике организации. Об этом 29 ноября агентству Reuters сообщила пресс-секретарь американской корпорации Apple Труди Мюллер.

Так она прокомментировала тот факт, что в сервисе «Погода» Крымская Республика теперь обозначается как территория Российской Федерации. Мюллер уточнила, что такое решение было принято в соответствии с требованиями российского законодательства, причем внесенные изменения не отображаются за пределами РФ.

Пресс-секретарь Apple подчеркнула, что перед внесением подобных корректировок, компания внимательно изучает международное право и законодательство как США, так и других стран. Мюллер пояснила, изменения относительно названий на картах американской корпорации должны отвечать требованиям закона.

Позднее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко раскритиковал Apple за то, что Крым и Севастополь в приложениях компании стали отображаться как территория России, пишет RT.