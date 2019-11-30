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На Украине допустили возобновление прямых поставок газа из России

30.11.2019 14:44
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На Украине допустили возобновление прямых поставок газа из России

Алексей Оржель заявил, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из РФ, если цена сырья будет привязана к европейским тарифам

Киев готов рассмотреть условия прямых поставок голубого топлива из России. Об этом заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина". По его словам, такие поставки возможны, но при условии, что цена сырья будет привязана к европейским тарифам. Также министр подчеркнул, что украинские власти выступают против подписания контракта на поставки российского газа по специальной, "политической" цене.

Ранее Оржель сообщил, если Украина и Россия не смогут договориться о продолжении транзита голубого топлива, тогда внутренние цены на газ могут сильно возрасти, так как страна лишится дохода.

Действующие контракты на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. Россия и Украина проводят трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии, но пока безрезультатно, пишет РИА Новости.

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