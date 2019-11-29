Опубликован список интернет-ресурсов, публикующих фейковые новости

Роскомнадзор совместно с Союзом журналистов России подготовили список интернет-источников, регулярно публикующих фейковую информацию представляющую общественную значимость.

На официальной странице Роскомнадзора появился список интернет-страниц и информационных ресурсов, которые регулярно публикуют заведомо ложную информацию, представляющую, тем не менее, общественную значимость. Данный список составлен специалистами Роскомнадзора совместно с Союзом журналистов России и основан на данных Генеральной прокуратуры РФ. Он содержит интернет-ресурсы и информационные источники хотя бы два раза указанные генпрокуратурой, как распространяющие фейковую информацию. С перечнем информационных источников можно ознакомиться на официальном сайте Роскомнадзора.