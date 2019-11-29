Владимир Путин надеется, что в России никогда не заменят слово "мама"
29.11.2019 22:17
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В России понятия "родитель 1" и "родитель 2" никогда не заменят слова "мама" и "папа".
На заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин высказал свое мнение о ситуации, когда в некоторых странах, таких, как, например, США и Франция, слова "мать" и "отец" заменили на понятия "родитель 1" и "родитель 2". Глава государства подчеркнул, что он очень надеется, хотя есть в мире страны, отказавшиеся от слова "мама", в России этого никогда не произойдет, пишет РИА Новости.
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