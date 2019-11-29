У вас аллергия? Не позволяйте ей испортить праздники

Астма или аллергия могут испортить праздничные мероприятия. Но ученые из Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии могут предложить вам несколько способов остаться здоровыми.

Все хотят, чтобы праздники стали идеальным временем. Но когда появляются насморк, зуд и чихание, это может сильно испортить праздничное настроение. Американские ученые предлагают несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать ваши праздники более веселыми и радостными для всей семьи.

Праздничный стол должен вызывать наибольшую осторожность, поскольку он может содержать ингредиенты, вызывающие аллергическую реакцию.

«Если вы собираетесь на вечеринку сообщите хозяевам, каких продуктов вам нужно избегать, и принесите блюда, которые, как вы знаете, безопасны», - доктор Джанна Так из Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии.

Всегда носите с собой два автоинъектора адреналина, если вдруг вы съедите что-то с ингредиентом, вызывающим аллергическую реакцию.

Подумайте о том, чтобы устроить собрание перед праздничными мероприятиями, чтобы вы могли контролировать пищевые ингредиенты.

Остерегайтесь дыма от каминов и свечей, которые могут вызвать приступ астмы. Аэрозоли, такие как освежители воздуха, и искусственный снег, а также попурри и другие запахи могут раздражать уже воспаленные дыхательные пути и их лучше избегать.

Если вы путешествуете в праздничные дни, обязательно соберите все лекарства от астмы или аллергии для себя и своей семьи, включая по крайней мере два автоинъектора адреналина для тех, кому был назначен один.

Некоторые отели предлагают номера без аллергии, поэтому спрашивайте при бронировании. Если у вас аллергия на пылевых клещей, соберите постельное белье, блокирующее аллергию. Принимайте лекарства заранее, если вы знаете, что подвергаетесь воздействию собаки или кошки, которые могут стать источником аллергии.

Помойте живые деревья, прежде чем принести их в дом. У некоторых деревьев есть споры плесени и пыльца на них, которые могут вызвать аллергию. Кроме того, новогодние елки могут вызывать раздражение кожи и глаз у людей с кожной аллергией на вещество, называемое терпен, которое содержится в их соке.

Хорошенько почистите искусственные деревья и украшения, которые вы используете каждый год. Они могут накапливать пыль и плесень.

Помните, что холодный воздух может спровоцировать астму, поэтому людям с респираторным заболеванием следует покрывать рот и нос шарфом или маской для лица, когда на улице очень холодно, особенно при физических нагрузках, пишет HealthDay.