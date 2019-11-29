Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС

В "Нафтогазе" подчеркнули, что договор по операторам ГТС двух стран является первым шагом к продолжению транзита российского газа через территорию Украины, однако до окончательного решения еще далеко

29 ноября компания "Нафтогаз" сообщила, что Москва и Киев начали предметное согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС двух государств, который нужен для продолжения транзита российского голубого топлива через украинскую территорию.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что двусторонние переговоры России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись 28 ноября в Вене, были согласованы с Еврокомиссией. Также в украинской компании заверили, что все принятые решения в обязательном порядке будут согласованы в трехстороннем формате (Россия, Украина и ЕК). Помимо этого в "Нафтогазе" отметили, несмотря на первый шаг, заключающийся в согласовании такого договора, до принятия окончательного решения еще далеко, пишет РИА Новости.