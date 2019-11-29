Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии в России

Если закон о домашнем насилии будет принят, тогда врачи должны в обязательном порядке уведомлять правоохранительные органы о факте или угрозе такого нарушения

Совет Федерации разработал и опубликовал на сайте палаты законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Общественное обсуждение этого закона продлиться до 15 декабря.

Согласно документу суд может выдавать предписание, которое запрещает агрессору в течение года вступать в контакт со своей жертвой, включая общение по телефону и через Интернет. Помимо этого суд может обязать виновного в домашнем насилии покинуть на срок предписания общее жилое помещение (в том числе и арендованное), а также запретить ему узнавать местонахождение пострадавшего.

Кроме того законопроект подразумевает проведение индивидуальных профилактических мер в отношении лиц, подвергшихся насилию, а агрессоров будут ставить на учет и они должны пройти соответствующие психологические программы.

Отмечается, если документ одобрят, тогда врачи будут обязаны уведомлять правоохранительные органы о факте или угрозе домашнего насилия, пишет РИА Новости.