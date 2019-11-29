Эрдоган прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Эммануэлю Макрону "проверить собственную голову" перед тем, как говорить о "смерти мозга НАТО"

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на высказывание главы Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".

Ранее французский президент констатировал у НАТО "смерть мозга" и призвал европейские страны начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, так как Североатлантический альянс "стоит на краю пропасти". Подчеркивается, что глава НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель не разделяют столь резких оценок Макрона.

По словам Эрдогана, президент Франции должен "проверить свою собственную голову" перед тем, как заявлять о "смерти мозга" Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.