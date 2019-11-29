В России раскритиковали поведение украинской делегации в ООН

В России считают, что ООН следует ввести санкции в отношении украинской делегации, которая проявила неуважение к своим коллегам

Российские политики, а также общественные деятели раскритиковали поведение представителей Киева на форуме Североатлантического альянса в Женеве.

Ранее украинская делегация сорвала выступление депутата Государственной думы РФ от Крымского региона Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств. По словам российского парламентария, представители Киева вели себя "неадекватно": стучали ногами, кричали и били кулаками по столу.

Комментируя произошедшее, отечественные политики заявили, что такое поведение украинской делегации только усложняет диалог между президентами России и Украины. Такие действия могут привести к тому, что их исключат из альянса, ведь поведение представителей Киева подрывает не только авторитет Украины, но и ООН. По мнению российских политиков и общественных деятелей, Североатлантическому альянсу следует ввести санкции в отношении украинской делегации за проявленное неуважение по отношению к своим коллегам, пишет РИА Новости.