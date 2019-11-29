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Обнаружен новый вирус, который крадет деньги через смартфоны

29.11.2019 17:46
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Обнаружен новый вирус, который крадет деньги через смартфоны

Новый вирус может выводить средства со смартфонов на ОС Android без дополнительных уведомлений

Российские пользователи весной 2019 года стали жертвами нового опасного вируса, который незаметно похищал средства с банковских карт, используя уязвимости в приложениях операционной системы Android. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные Group-IB.

Отмечается, что троян проникает в банковские программы, которые установлены на зараженном мобильном устройстве, а затем автоматически переводит денежные средства жертвы на счет, указанный мошенником. Этот механизм специалисты называют "автозалив". Также эксперты уточнили, что такой вирус может маскироваться под электронную книгу или мобильную игру. Соответствующие вредоносные ссылки могут приходить по электронной почте, СМС или в торрент-трекерах. После скачивания и установки вируса, троян начинает действовать без ведома пользователя смартфона.

На данный момент такая атака не носит массовый характер: с вирусом столкнулись некоторые клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка. Подчеркивается, что в "Лаборатории Касперского" подтвердили появление нового трояна.

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