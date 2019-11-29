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В Азербайджане заявили о намерении закупить российское вооружение

29.11.2019 17:26
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В Азербайджане заявили о намерении закупить российское вооружение

Лейла Абдуллаева сообщила, если Азербайджану понадобиться новое оружие, тогда республика может приобрести его у России

29 ноября официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила о готовности Баку закупать российское оружие.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым обсудил вопросы сотрудничества двух государств в военной сфере на 2020 год. Алиев отметил, что первые договоры на поставку российского вооружения уже выполнены и оцениваются в $5 млрд.

Представитель МИД Азербайджана добавила, если республике понадобиться новое оружие, тогда Баку может приобрести его у Российской Федерации, ведь между странами налажено тесное сотрудничество не только в политической, но и в военной сфере, пишет РИА Новости.

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