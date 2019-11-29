Песков рассказал, будет ли Путин отдыхать 31 декабря

Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает выходных, так как работу президента невозможно остановить

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что 31 декабря, как и большинство россиян, Владимир Путин проведет на работе. Также он отметил, что у главы государства фактически не бывает выходных. Песков пояснил, даже в дни отдыха Путин большую часть времени посвящает рабочим вопросам.

"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - заключил представитель главы государства.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, в котором предлагается перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. На это в парламенте рассказали, что решение о переносе выходных на уровне правительства должно решаться заблаговременно, сейчас сделать этот день нерабочим днем уже невозможно, пишет ТАСС.