Песков рассказал, будет ли Путин отдыхать 31 декабря
Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает выходных, так как работу президента невозможно остановить
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что 31 декабря, как и большинство россиян, Владимир Путин проведет на работе. Также он отметил, что у главы государства фактически не бывает выходных. Песков пояснил, даже в дни отдыха Путин большую часть времени посвящает рабочим вопросам.
"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - заключил представитель главы государства.
Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, в котором предлагается перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. На это в парламенте рассказали, что решение о переносе выходных на уровне правительства должно решаться заблаговременно, сейчас сделать этот день нерабочим днем уже невозможно, пишет ТАСС.
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