Песков не исключил встречу Путина и Меркель в рамках саммита в Париже

Дмитрий Песков заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже может состояться индивидуальная встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель

Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что четыре президента на встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) обязательно будут общаться, а вот в какой последовательности и в каком формате состояться переговоры сейчас сказать трудно. Также Песков не исключил возможности двусторонней встречи главы России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, ведь все стороны саммита должны получить возможность проведения встречи один на один для обсуждения наиболее острых вопросов, стоящих на повестке дня.

Встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в столице Франции. Ранее все стороны подтвердили свое участие в саммите, пишет РИА Новости.