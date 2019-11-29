В ДНР приняли закон о госгранице

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что госграница будет лежать через линию соприкосновения до тех пор, пока разногласия между Украиной и республикой не урегулируется

29 ноября парламент самопровозглашенной ДНР одобрил закон о государственной границе. Председатель Народного совета Владимир Бидевка рассказал, согласно принятому документу пограничная линия республики определена в пределах Донецкой области, которая была установлена на период 2014 года. Отмечается, что граница будет лежать через линию соприкосновения до тех пор, пока разногласия между Украиной и ДНР не урегулируется. Также Бидевка отметил, что принятый закон о госгранице не противоречит Минским договоренностям.

Документ вступит в силу после подписания главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным и публикации на портале Народного совета, пишет РИА Новости.