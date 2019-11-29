«Нафтогаз Украины» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд

«Газпром» изучает все варианты для защиты своих интересов. Заседание суда должно состояться в конце апреля 2020 года

«Нафтогаз Украины» подал иск в Рижский суд против «Газпрома». Киев требует, чтобы суд исполнил вердикт Стокгольмского арбитража по транзитному спору об аресте активов «Газпрома» в Латвии в счет долга. Об этом сообщается в отчете российского холдинга.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал газовую компанию России выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» оспорил это решение, судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. Сейчас российская компания изучает все варианты для защиты своих интересов.

Уточняется, что «Газпром» в Латвии владеет 34% акций компании «Латвияс газе». Выручка газовой организации России с января по сентябрь текущего года от продажи голубого топлива в республике составила около 8 млрд рублей, пишет ТАСС.