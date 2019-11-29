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ФСБ задержали в Крыму россиянку, которая шпионила на Украину

29.11.2019 12:00
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ФСБ задержали в Крыму россиянку, которая шпионила на Украину

Подозреваемой, которая занималась сбором военных данных под грифом «секретно», грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданку России, подозреваемую в государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение службы. Как уточняется, женщина была завербована спецслужбами Украины, и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она занималась сбором военных данных под грифом «секретно». По факту возбуждено уголовное дело, наказание за преступление государственного характера – до двадцати лет лишения свободы. О других подробностях случившегося пока не сообщается.

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