США заявили о беспокойстве в связи с турецкими испытаниями ЗРК С-400
«Это вызывает обеспокоенность», — категорически подчеркнул госсекретарь США. Заявив о надежде на взаимное обсуждение с Турцией планов по С-400.
Вашингтон не перестает муссировать тему поступивших в распоряжение Турции российских ЗРК. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что власти страны выражают тревогу в связи с решением Анкары о тестировании С-400, передает Интерфакс.
«Это вызывает обеспокоенность», — категорически подчеркнул госсекретарь США. Заявив о надежде на взаимное обсуждение с Турцией планов по С-400.
Как сообщалось ранее, в Турции приняли решение о проведении испытаний новой техники. В частности, планировалось, что будут проверены радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.
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