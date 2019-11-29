США заявили о беспокойстве в связи с турецкими испытаниями ЗРК С-400

«Это вызывает обеспокоенность», — категорически подчеркнул госсекретарь США. Заявив о надежде на взаимное обсуждение с Турцией планов по С-400.

Вашингтон не перестает муссировать тему поступивших в распоряжение Турции российских ЗРК. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что власти страны выражают тревогу в связи с решением Анкары о тестировании С-400, передает Интерфакс.

«Это вызывает обеспокоенность», — категорически подчеркнул госсекретарь США. Заявив о надежде на взаимное обсуждение с Турцией планов по С-400.

Как сообщалось ранее, в Турции приняли решение о проведении испытаний новой техники. В частности, планировалось, что будут проверены радиолокационные системы связи между ЗРК и самолетами.