Делегация из Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Это были взрослые люди, кричавшие, стучавшие ногами и бившие кулаками по столу.

Делегация, представляющая Украину на женевском форуме по вопросам меньшинств ООН, совершила попытку сорвать выступление представителя России – об этом в разговоре с РИА Новости рассказал депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек. Он отметил факт того, что это были взрослые люди, кричавшие, стучавшие ногами и бившие кулаками по столу. В такой обстановке мола быть и драка, считает парламентарий. Выступление было сорвано. Комментируя случившееся, Бальбек не исключил, что делегация Украины могла быть сформирована из тех, кто «размахивал цепью перед полицейскими на майдане».