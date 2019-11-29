В Благовещенске достроили единственный мост из России в Китай

Еще через несколько дней состоится церемония, посвященная открытию газопровода «Силы Сибири», который будет доставлять российский газ в КНР.

В Благовещенске через реку Амур закончили строить единственный мост из России в Китай (Благовещенск – Хэйхэ). Как информирует РИА Новости со ссылкой на приамурское правительство, в ходе Амурского экономического форума глава региона Василий Орлов сообщил об окончании строительства мостового перехода и продолжающемся процессе оформления всех необходимых документов. Губернатор также напомнил, что в ближайшее время состоится и торжественная церемония, посвященная открытию газопровода «Силы Сибири», который будет доставлять российский газ в Китай.