Витамин, который уменьшает проблемы с кишечником

Этот витамин помогает облегчить многие симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК), включая боль в животе, диарею, запоры и вздутие живота.

Витамин D ослабляет многие симптомы СРК, такие, как, например, вздутие живота, диарея или запоры. К такому выводам американские ученые пришли после проведения серьезного исследования.

Согласно полученным результатам, более 90% людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) испытывают вздутие живота, при этом у большинства из них наблюдался дефицит витамина D. Прием специальных добавок витамина D помог облегчить многие симптомы СРК, которые включают боль в животе, диарею, запоры и вздутие живота.

Доктор Бернард Корф, соавтор исследования, сказал:

«Исследование дает представление о состоянии и, что важно, новый способ попытаться управлять им. Из результатов видно, что у всех людей с СРК должны быть проверены уровни витамина D, и подавляющее большинство из них получат пользу от добавок».

СРК - плохо изученное состояние, которое серьезно влияет на качество жизни пациентов. Нет единой известной причины, а также нет единого известного лекарства или рекомендаций для устранения симптомов СРК. При этом СРК может повлиять на каждого пятого человека в мире. Это состояние может вызвать много затруднений и часто может быть пожизненным заболеванием.

Тем не менее, есть и другой способ борьбы с вздутием живота - снижение потребления соли. Ученые утверждают, что диета с низким содержанием натрия снижает риск вздутия живота на 27%.

Как соль вызывает вздутие живота, пока неизвестно, хотя ученые думают, что это может быть потому, что соль вызывает задержку воды, пишет spring.org.