Предприниматели оценили будущее бизнеса в России

Более половины предпринимателей считают, что в ближайшие 30 лет бизнес в России будет развиваться.

Аудиторская компания PwC провела собственное исследование "Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей". Данное исследование представляет собой опрос и интервьюирование российских предпринимателей, в рамках которого бизнесмены рассказали о проблемах и положительных моментах ведения деятельности в России. В исследовании приняли участие 1001 человек, оно охватывало все сферы предпринимательской деятельности и всю географию России.

Согласно полученным данным мнения бизнес-сообщества о ведении бизнеса в России кардинально отличаются. Так, представители более старшего поколения, которые начинали свой бизнес в 90-е годы заявляют, что теперь вести предпринимательскую деятельность стало гораздо легче. А вот молодые бизнесмены уверены, что ситуация изменилась к худшему.

При этом более 56% участников опроса считают, что в будущем бизнес в России будет достаточно успешно развиваться, а наибольший рост и развитие покажут такие сферы, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%)", пишет РИА Новости.