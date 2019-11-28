Германия подала жалобу на решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Решение Европейского суда юстиции, в соответствии с которым "Газпром" не может использовать 100% мощности газопровода OPAL, обжаловано Германией.

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ сообщил, что Германия подала жалобу в Европейский суд на решение Европейского суда юстиции, которое ограничивало российскую корпорацию "Газпром" в использовании 100% мощностей газопровода OPAL. По словам представителя такое решение позволит проводить дальнейшие разбирательства по делу согласно европейскому процессуальному праву.

Ранее, Польша подала жалобу в Европейский суд с просьбой ограничить использование "Газпромом" газопровода OPAL. Согласно вынесенному решению в настоящее время российская корпорация может использовать мощности OPAL только на 50%. Это привело к тому, что "Газпром" вынужден был увеличить поставки газа через территорию Украины для того, чтобы выполнить контрактные обязательства перед европейскими потребителями, пишет ТАСС.