Украина назвала темы переговоров "нормандской четверки" в Париже

На Украине рассказали, какие темы будут обсуждаться на предстоящем саммите "нормандской четверки" в Париже.

Обмен военнопленными, прекращение огня на Донбассе и восстановление контроля Украины над общей с Россией границей. Вот главные темы, которые президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить во время саммита "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, Киев не собирается менять свою позицию по вопросу проведения выборов в Донбассе и будет настаивать, что они должны пройти в соответствии с законодательством Украины. При этом Данилов не исключил, что во время мероприятия украинской делегации придется вести прямые переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет РИА Новости.