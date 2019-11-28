В Минтруде заявили, что 31 декабря нельзя сделать выходным днем

Глава Минтруда Максим Топилин назвал причины, по которым в этом году сделать 31 декабря выходным днем невозможно.

В текущем году сделать 31 декабря выходным днем уже невозможно. Об этом заявил министр труда Максим Топилин. Он напомнил, что Правительство РФ принимает решение об установлении праздничных и выходных дней в октябре и добавление еще одного выходного дня повлечет проблемы с различными режимами работы и расходами бюджета. При этом Топилин подчеркнул, что каждый руководитель может сделать 31 декабря выходным или сокращенным рабочим днем, издав соответствующий приказ, пишет РИА Новости.