"Нафтогаз" рассказал о предупреждении "Газпрома" перекрыть газ

В "Газпроме" отметили, что без нового транзитного договора у российской компании не останется оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Витренко подчеркнул, в этом сообщении российская газовая компания сказала, что "фактически перекроет вентиль", так как у "Газпрома" не останется оснований для того, чтобы голубое топливо поставлялось в направлении Украины. Также он считает, что такое заявление заставляет воспринимать его как угрозу.

"Это читаешь - и голос Левитана стоит в ушах", - сказал Витренко.

Действующие контракты России и Украины на поставку и транзит газа истекают 31 декабря 2019 года. Стороны продолжают вести трехсторонние консультации с участием ЕК по газовому вопросу, но пока безрезультатно, пишет RT.