В Госдуме прокомментировали украинские сценарии возвращения Донбасса

Руслан Бальбек расценил подобные заявления украинского секретаря СНБО как попытку участия в информационных торгах

Депутат Государственной думы от Крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев изучает пять сценариев возвращения Донбасса.

Ранее секретарь СНБО рассказал, что украинская сторона рассматривает пять планов реинтеграции Донецкой и Луганской областей, однако их подробности Данилов не стал раскрывать.

Бальбек расценил подобные заявления как попытку участия в информационных торгах. По его мнению, они являются "неким тендером на лучшего исполнителя проекта по возвращению Крыма и капитуляции Донбасса". Депутат добавил, что победитель такого "конкурса" получит хорошее финансирование, а также может рассчитывать на внимание со стороны СМИ, пишет RT.