Украина разработала пять сценариев возвращения Донбасса

Алексей Данилов заявил, что не может раскрыть суть сценариев по возвращению Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что ведомство изучает пять сценариев возвращения Донбасса. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Он подчеркнул, работа над созданием планов по реинтеграции Донбасса и Крыма продолжается, отметив, что эти сценарии принесут пользу украинской стороне. Также Данилов выразил сожаление в связи с тем, что не может раскрыть их подробности. Секретарь СНБО добавил, что Украина обязательно вернет себе Донецкую и Луганскую области, а также Крымский полуостров.