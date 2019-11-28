Глава Минздрава Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Источник сообщил, что Татьяна Быковская была задержана в связи с ранее выявленными нарушениями при проведении закупок на право оказания услуг по утилизации медотходов

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания сообщил, что главу Минздрава арестовали в связи с ранее выявленными нарушениями при проведении закупок на право оказания услуг по утилизации медотходов. Сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные действия в министерстве и по месту жительства некоторых его руководителей.

Подчеркивается, что в Министерстве здравоохранения Ростовской области от комментариев отказались.