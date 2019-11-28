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МИД Китая оценил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

28.11.2019 16:33
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МИД Китая оценил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китайское правительство призывает США отказаться от осуществления закона, в противном случае это сильно навредит двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона и подорвет сотрудничество стран в важных сферах

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на пресс-конференции заявил, что закон США "О защите прав человека и демократии в Гонконге" подорвет двусторонние отношения Пекина и Вашингтона, а также сотрудничество стран в важных сферах.

27 ноября американский президент Дональд Трамп подписал два документа, которые затрагивают ситуацию в Гонконге и Китае: "О защите прав человека и демократии в Гонконге" и о запрете поставок в этот крупный китайский город определенного полицейского оборудования. Отмечается, что эти законы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений Америки с Гонконгом, а также введение санкций против тех, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в этой республике.

Представитель МИД КНР сообщил, китайское правительство и китайский народ выступают против такой инициативы с американской стороны и призвал Белый дом отказаться от осуществления закона, в противном случае это сильно навредит двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона и подорвет сотрудничество стран в важных сферах, пишет РИА Новости.

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