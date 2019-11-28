Воронежская область - инвестиционный центр Черноземья

Воронежская область приглашает инвесторов ознакомиться с инвестиционными возможностями. Свой регион в ТПП РФ представит губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Воронежская область является экономическим, промышленным и инвестиционным центром Черноземья, представляющим существенный интерес для российских и зарубежных инвесторов. Развитые промышленный и производственный сектора экономики, сельское хозяйство и туристическая отрасль позволили региону стать третьим среди субъектов ЦФО по объему экономики, уступив лишь Москве и Московской области.

Об этом, а также о других преимуществах и потенциале развития региона расскажет губернатор области Александр Гусев в рамках Презентации Воронежской области, которая состоится 11 декабря 2019 года в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. Отдельно глава региона представит наиболее перспективные инвестиционные площадки и проекты области, отметив их преимущества для размещения бизнеса.

Гости и участники мероприятия смогут более подробно ознакомиться с потенциалом региона, самостоятельно оценить его инвестиционную привлекательность, а также встретиться и получить информацию от тех представителей бизнес-сообщества, кто уже осуществляет свою деятельность на территории области.

Презентация Воронежской области пройдет с 11.00 до 14.00 в здании Конгресс-центра ТПП РФ по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1