Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Отечественная сборная переместилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА, так как в ноябре у себя дома уступила бельгийцам со счетом 1:4

Сборная Российской Федерации опустилась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия опубликована на сайте организации. Отмечается, команда Станислава Черчесова в ноябре у себя дома уступила Бельгии со счетом 1:4, что стало причиной потери одной позиции в рейтинге ФИФА: отечественная сборная опустилась с 37-го на 38-е место. Сейчас у сборной России на счету 1470 очков.

Что касается лидеров, то бельгийцы до сих пор удерживают первенство с 1765 очками, на втором месте располагается сборная Франция (1733 очка), а на третьем - Бразилия (1712 очка).

Подчеркивается, что в первой десятке почти не произошло изменений, только сборная Хорватии поднялась на шестое место, пишет "Российская газета".